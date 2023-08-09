京滬廣深房地產政策調控優化會議傳8月召開　官媒又放風

內媒引述消息報道，京滬廣深的房地產政策調控優化會議即將在8月召開。報道援引專家稱，在7月底以前，四個一線城市被明確要求保持定力，主要是擔心，如果一線城市大幅度放開，可能把周邊城市的需求虹吸過來，「不能只管自己旺」，「要有大局觀」。

此外，內地官媒發表題為「房地產調控政策助市場恢復信心」的評論文章，指北京、上海、廣州、深圳四個一線城市的政策和市場變化一度被視為風向標。四個一線城市密集發聲，均提及支持和更好滿足剛性和改善性住房需求。當前，一線城市等熱點城市的改善性需求被進一步激活，也被市場人士視為促進市場企穩回升的重要及關鍵因素。

文章提到，過去一段時間，促進房地產市場企穩回升的政策更多集中在三四線城市和一些非熱點二線城市，一線和熱點二線城市則由於市場韌性更強，房地產調控政策出台相對較少。此次一線城市密集表態，意味着房地產政策調控範圍或將向一線城市擴大。不過，一線城市房地產市場的下行壓力較其他城市更小，預計將因城適度調整，時間上可能是漸進的，空間上可能從城市周邊開始，同時還要堅持「房住不炒」原則。

文章指出，預計促進房地產市場企穩回升的政策還將在更多城市落地，可能是綜合性的多項舉措，也可能是針對某些方面進行調整優化。房地產調控新政將成為購房者信心恢復的重要推動力，並有望帶來購買力的實質性回升。