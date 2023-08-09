9家金融公司被美國SEC重罰近43億元　原因竟然係咁...

外媒報道，美國監管機構向9家華爾街金融公司重罰合共5.49億美元(約42.82億港元)，原因有員工私下使用WhatsApp等非正式的通訊渠道來溝通公事。金融公司通常被要求嚴格監控涉及公司業務的通訊，以防止不當行為發生，因此會禁止員工在工作期間使用個人電子郵件或其他社交媒體去商談工作事宜。

美國證券交易委員會(SEC)周二(9日)指出，富國銀行、法國巴黎銀行、法國興業銀行、蒙特利爾銀行、經紀商Wedbush Securities、Moelis & Company及Houlihan Lokey，以及日本經紀商瑞穗和SMBC Nikko Securities等9家金融公司皆承認，旗下員工至少自2019年開始，就經常使用WhatsApp、iMessage及Signal在個人電子設備進行有關銀行業務交易的溝通，違反記錄保存規則，並已同意支付總計2.89億美元罰款。

此外，富國銀行、法國巴黎銀行、法國興業銀行、蒙特利爾銀行及Wedbush Securities等5家金融公司因犯有類似的違法行為，將向商品期貨交易委員會進一步支付2.6億美元罰款。