摩通再削碧桂園目標價 警告或未能公布中期業績
2023年08月09日 14:41
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中國民營龍頭地產商碧桂園(02007)周一未能如期償還兩筆美元票據利息的駭人消息引發市場恐慌，之前已把碧桂園目標價貶至「毫子股」的摩根大通再「踩多腳」，該企違約、不良債務交換或重組的風險正在上升，甚至存在中期業績未能公布、繼而要停牌的風險，更點名其他有機會面臨的違約風險民營內房股。
摩通在報告開首便指，打從上月23日下調碧桂園及碧桂園服務(06098)評級後，過去幾周公司面臨的挑戰似乎增加，除了債券價格連日下跌、碧服管理層減持動作、碧服大股東捐20%股權作慈善公益用途等事件，都反映出違約風險升溫。涉事的兩筆美元票據設30日寬限期，如果在限期內成功撲水還債，則不構成違約事件，可是摩通直言碧桂園今年償債規模相當龐大。
這次事件對其他的民營地產商的風險溢出效應，摩通認為是少於中國恒大(03333)違約，原因在於按2021年銷售計，有40%地產商已經違約，若算上碧桂園的話只會增至44%。假設國營地產商(銷售佔比約40%)仍「安全」，剩餘16%的民營地產商，可能遭受樓市買家信心降低、融資困難的打擊。
碧桂園的違約風險上升，反映去年11月當局推出的「金融16條」並不能確保地產商可以生存，按目前的幸存者，摩通指，雅居樂(03383)及中駿(01966)可能短期內有較高的違約風險。至於龍湖(00960)及新城發展(01030)銷售若果沒有持續惡化，則可能成功存活。潤地 (01109)、中海外(00688)等國企為「低撈之選」。
摩通進一步把碧桂園目標價由0.9港元削至0.8元，同時把同系碧桂園服務(06098)的目標價進一步削5.9元，維持對兩企「減持」評級。瑞銀同樣睇淡，把碧桂園目標價削至1.2元，評級「沽售」。至於滙豐研究把碧桂園評級降至「持有」，目標價從2.9元降至1.1元，碧服下調至「持有」，目標價削至7.5元。