滙豐「智豐收」FPS二維碼收款增3倍　賣旗接受FPS、PayMe捐款

滙豐表示，去年由滙豐「智豐收」收款方案處理經FPS QR Code交易的數目，增加至前一年的3倍；近行，該行將電子收款服務推展至參與賣旗日的慈善機構，在賣旗活動加入轉數快(FPS)及PayMe二維碼(QR Code)捐款選項，為參與團體及捐款人士帶來更多便利。

過去多年來，賣旗機構一直只接受現金捐款，但隨着數碼支付日趨普及，該行亦將電子收款方案推展至參與團體；慈善機構可以在錢袋上展示FPS或PayMe QR Code，途人在街上買旗時，利用銀行手機應用程式(App)、PayMe或其他電子錢包掃描，即可以電子形式捐款。

在8月19日舉行之全港賣旗日，善導會將會籌募款項，用於支援弱勢社群身心健康和青少年預防犯罪服務。屆時，公眾將可以透過FPS或PayMe向賣旗義工捐款。

滙豐環球支付方案部常務總監兼亞太區聯席主管姚宇翠表示，隨着日常消費逐漸邁向無現金化，大眾同樣期望在捐款予慈善機構時，可以透過手機完成。電子支付日趨普及，不單方便沒有現金的人士捐款，更可以提升籌款團體處理款項及對賬的效率。