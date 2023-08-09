道指期貨升47點 離岸人民幣見7.2104
2023年08月09日 16:19
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美匯指數報102.155；港匯見7.8179；離岸人民幣(CNH)報7.2104；美元兌日圓報143.25；歐元處1.0987；英鎊報1.2761。金價報1,930.07美元。油價微升，布油報86.26美元，紐油處83.05美元。比特幣跌至29,812美元。道指期貨升47點。
焦點數據：
19:00 美國抵押貸款市場指數
●港股先跌後升，恒生指數全日收報19,246點，升61點或0.3%，主板成交超過850億元。
-歐舒丹傳主席擬溢價37%私有化，明年或再赴歐上市。
-國泰航空半年轉賺42.68億元，年內贖回50%優先股。
-國泰：機票價格或明年下降，暫無派息時間表。
-九倉上半年純利升11.2倍，派息0.2元。
-摩通再削碧桂園目標價，警告或未能公布中期業績。
●內地A股全線下滑，滬綜指收報3,244點，跌16點或0.49%，成交3,097.78億元人民幣。
-中國7月CPI按年跌0.3%，近兩年半首現通縮。
-京滬廣深房地產政策調控優化會議傳8月召開，官媒又放風。
香港經濟：
●耀才：銀債認購人數飆近2.5倍破紀錄，逾10客認購100手。
●交易廣場第3座傳放盤，置地：無計劃出售中環物業。
外地經濟：
●9家金融公司被美國SEC重罰近43億元，原因竟然係咁...
●俄外匯市場上月人民幣交易份額44%，創新高。
企業消息：
●小紅書成立十年，日活躍用戶超過1億。
●軟銀旗下Arm傳最快9月美國上市，巨企爭做投資者。