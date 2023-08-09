【產經直播】內地通縮 港股點行？
2023年08月09日 16:53
東網電視更多新聞短片
恒指周三（9日）好淡爭持，今早低開124點後窄幅上落，高低波幅僅214點，最終收市升61點，報19,246點，成交約850億元。內地7月居民消費價格指數（CPI）按年跌0.3%，近兩年半以來首現通縮；而工業生產者出廠價格指數(PPI)按年下降4.4%，連跌10個月，差過市場預期。內地出現通縮，市場如何解讀？對港股後市帶來啲咩啟示？
另外評級機構穆迪下調多家美國中小銀行評級，並將部分大型銀行列入降級觀察名單，消息對金融市場又造成幾大影響？滙豐控股(00005)次季業績勝預期，加上再展開20億美元股份回購，刺激股價相對硬淨，不過股份明日（10日）除淨，除淨過後，又會有咩景象？
國泰航空(00293)上半年股東應佔溢利轉賺42.68億元，去年同期虧損49.99億元；同時計劃於年底前贖回一半港府於2020年認購的優先股，贖回價超過97.5億元。國泰績後偏軟，呢份業績又點評價？
理想汽車(02015)中期業績扭虧為盈，賺22.9億元人民幣，去年同期蝕近6.2億元，盈利按季增長近1.5倍。不過，理想指第三季的交付量預計為10萬至10.3萬輛，被指偏保守，績後股價下挫半成。理想業績有咩細節位要留意？績後捱沽要走貨？
阿里巴巴(09988)將明日（10日）公布業績，綜合多間券商預測，上季盈利約256億至近283億元人民幣，按年升12%至24%。阿里績前股價升逾1%，業績前後點部署？
另外生物科技股反彈，信達生物(01801)公布，共有八款產品實現商業化，總產品收入近14億元人民幣，按年增長逾35%，信達生物大升12%；而康希諾(06185)與阿斯利康，就產品供應簽訂框架協議，康希諾應聲急彈15%。生科股於日前受反腐啟動急插，跌至現水平值得吸納？
《東網Money 18》搵嚟華盛證券經紀部董事李偉傑同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. on.cc東網 YouTube頻道