【產經直播】內地通縮　港股點行？

恒指周三（9日）好淡爭持，今早低開124點後窄幅上落，高低波幅僅214點，最終收市升61點，報19,246點，成交約850億元。內地7月居民消費價格指數（CPI）按年跌0.3%，近兩年半以來首現通縮；而工業生產者出廠價格指數(PPI)按年下降4.4%，連跌10個月，差過市場預期。內地出現通縮，市場如何解讀？對港股後市帶來啲咩啟示？

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