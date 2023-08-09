報告：女性持股比例77%超男性　Z世代偏好美股市場

富途控股有限公司發布《富途2023上半年投資報告—復甦中的賺錢效應與個人投資者行為研究》報告發現，香港投資者追求基金及全球化資產配置的趨勢於上半年更為突出，新興市場及美股的關注度明顯提升，而女性投資者持股票持倉佔比更一扭去年形勢，超越男性。

報告顯示，香港投資者對日本股市的關注度有明顯提升，2023年上半年，日經225、日經300、日經500指數的關注人數分別有1202%、2733%、1500%的增長。美股市場更成為受訪投資者的重點投資項目，投資者均擴大美股市場的持倉比例，比去年整體增加了5%。

以年齡層分類，較年輕的Z世代的美股持倉最高佔79.2%；X世代的持倉分布則較平均，港股、美股市場持倉比例為45.2%和54.8%。

截止2023年年中，整體個人投資者的持倉結構更為均衡。香港市場的女性投資者股票持倉比例為77.24%，輕微高於男性投資者的75.17%，一扭去年中報告洞察的形勢。各年齡層的投資者均增加基金持倉，年輕投資者的基金持倉比例更達23.54%，愈年輕愈願意購買基金。