九倉：留意內地最新市況　不急於進行新投資

被問及集團會否需要再為內地銷情緩慢而再進行撥備，吳天海指，要視乎當時物業的市場估值，若果市況向下有可能需要再作撥備，但若市場回暖則會出現回撥情況。今年上半年，集團為內地發展物業作出減值撥備10.33億元。

對於內地最新居民消費價格指數(CPI)出現通縮，吳天海表示，今年以來內地經濟表現較疲弱，內地消費者的消費力度高於一年前，但仍未見對經濟有很大的推動作用。他指，內地居民消費較審慎，但高檔次產品銷售仍較中檔次為佳，旗下內地租戶銷售仍錄得按年上升，故認為消費者仍然願意花錢追求高端消費，只是減少一般的開支，認為內地零售行業並非「鐵板一塊」全部轉差，個別行業亦見驚喜。

被問及近日有大型發展商低價促銷油塘住宅新盤，會否影響集團有份參與的油塘灣綜合發展區項目。吳天海表示，集團有份參與的項目屬數年後的發展，存有時間上差距，而且亦需與政府傾談換地、補地價等事宜，可謂「十畫未有一撇」，現時亦難以預測日後的樓市情況。