九倉：留意內地最新市況 不急於進行新投資
2023年08月09日 18:05
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九龍倉集團(00004)主席兼常務董事吳天海在網上中期業績記者會表示，內地房地產市場由年初至今持續出現問題，雖然中央提出不同的扶持政策，「保交樓」更是政策中重要的方向，但由於部分最新的政策未落實，故市場仍持觀望態度。他又指，集團過去幾年已警覺內地樓市會出現轉變，因此並無新的投地，主要是發展早年購入的土儲，借貸亦逐步降低，故受到的影響較少，又指會留意內地最新的市場情況，但並不急於在內地進行新投資。
被問及集團會否需要再為內地銷情緩慢而再進行撥備，吳天海指，要視乎當時物業的市場估值，若果市況向下有可能需要再作撥備，但若市場回暖則會出現回撥情況。今年上半年，集團為內地發展物業作出減值撥備10.33億元。
對於內地最新居民消費價格指數(CPI)出現通縮，吳天海表示，今年以來內地經濟表現較疲弱，內地消費者的消費力度高於一年前，但仍未見對經濟有很大的推動作用。他指，內地居民消費較審慎，但高檔次產品銷售仍較中檔次為佳，旗下內地租戶銷售仍錄得按年上升，故認為消費者仍然願意花錢追求高端消費，只是減少一般的開支，認為內地零售行業並非「鐵板一塊」全部轉差，個別行業亦見驚喜。
被問及近日有大型發展商低價促銷油塘住宅新盤，會否影響集團有份參與的油塘灣綜合發展區項目。吳天海表示，集團有份參與的項目屬數年後的發展，存有時間上差距，而且亦需與政府傾談換地、補地價等事宜，可謂「十畫未有一撇」，現時亦難以預測日後的樓市情況。