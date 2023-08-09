美亞控股及前高層被裁定未有及時披露內幕消息

市場失當行為審裁處裁定美亞控股有限公司（美亞）及其9名前任高層人員沒有按照《證券及期貨條例》的規定在合理地切實可行的範圍內盡快披露內幕消息。是次研訊乃鑑於早前上訴法庭判決，美亞及其董事就審裁處的裁定所提出的上訴得直，故審裁處遂就獲發還的事宜進行研訊程序。

在獲發還事宜的研訊程序中，審裁處在評估有關可疑交易和核數師辭任的未經披露的特定資料會於關鍵時間對美亞股份的潛在買家和賣家造成的累積影響後，信納該等未經披露的資料相當可能會嚴重影響美亞的股價，故裁定該等未經披露的特定資料構成內幕消息。

審裁處亦裁定，美亞沒有就披露內幕消息的法定規定制訂書面指引及／或內部監控政策，導致違反了根據《證券及期貨條例》向其施加的披露規定。

至於其他9名前任高層人員，審裁處裁定他們亦違反了根據《證券及期貨條例》向他們施加的披露規定，原因是他們的蓄意、罔顧後果或疏忽的行為導致美亞違反披露規定；及/或他們沒有採取一切合理措施，以確保有妥善的預防措施，防止該項違反。

審裁處將在稍後舉行的聆訊上釐定對美亞及其前任高層人員作出的制裁，聆訊日期待定。

審裁處最初在2017年裁定，美亞及該9名前任高層人員沒有按照《證券及期貨條例》的規定披露內幕消息，並對它們判處合共1,020萬元的罰款，以及對美亞的前任高層人員施加為期12至20個月的取消資格令。

美亞及其中8名前任高層人員對審裁處的裁定及施加的命令提出上訴。上訴法庭在2020年6月判它們上訴得直，並飭令將有關事宜發還審裁處處理，以重新考慮其裁定。