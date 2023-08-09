愉景灣稔樹灣住宅規劃申請獲規劃署原則上不反對

該項目位於鄰近愉景灣碼頭，地盤面積約838,940方呎，將主要劃分作3個區域發展，包括4a區、10b區及22區，其中住宅發展集中於蘅峰以南沿海的10b區，地積比率1.639倍，提供5座樓高16至18層的中密度住宅、11座6層高的低密度住宅、以及34座兩房高的洋房，總樓面約732,289方呎，住宅面積佔約610,330方呎，提供786伙。

其餘72個單位則位於4a區，即蘅峰以北，現為園藝苗圃，地盤面積約76,156方呎，地積比率0.636倍，將興建4幢樓高5層的住宅，涉及樓面約48,439方呎。至於22區的B區為船廠位置，佔地約230,225方呎，將提供約59,203萬方呎非住用樓面，物業樓高5層。

規劃署指出，根據愉景灣的發展大綱圖目，該區規劃為可容納約2.5萬人居住的地方，提供與周邊自然環境協調的低密度發展，上述擬議申請包括住宅、服務、體育及娛樂設施等，與總體規劃意向沒有衝突。

項目以中及低密度樓宇及洋房組成，樓層由2至18層，向海濱方向逐步遞減，降低視覺影響，後方山脈的山脊線仍完好無缺。