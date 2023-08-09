百福花園6年貶價8%　兩房戶553萬易手

港島大型屋苑再錄蝕賣成交，北角百福花園兩房單位，減價至553.8萬元售出，不足6年帳面貶值約8%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角百福花園安福閣低層D室，實用面積約451方呎，兩房設計，減價26.2萬元，獲買家以553.8萬元承接，呎價約12,279元，原業主持貨不足6年帳面損失46.2萬元。

●世紀21溢榮郭少玲指，西灣河碧麗閣A座低層2室，實用面積約288方呎，兩房間隔，2月放盤開價475萬元，於7月調整至410萬元，終售400萬元，減幅約15.8%，呎價約13,889元。

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九龍區

●利嘉閣莊雅琁稱，牛頭角得寶花園H座中層1室，實用面積約382方呎，兩房間隔，家長客為兒子上車，略低於市價的486.8萬元成交，重返6年前價位，呎價約12,743元。

●利嘉閣薛丁武表示，黃大仙現崇山6B座高層B室，實用面積約946方呎，套四房連儲物室間隔，開價1,900萬元，累減200萬元，以1,700萬元成交，呎價約17,970元，原業主持貨不足11年帳面獲利約26.7萬元。

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新界區

●美聯林健偉指，將軍澳新都城1期2座低層B室，實用面積約364方呎，兩房間隔，開價565萬元放售，放盤約兩周，獲上車客洽購，以563.8萬元易手，呎價約15,489元。

●世紀21奇豐廖振雄稱，清水灣傲瀧25座低層B室，實用面積約978方呎，套三房間隔，望內園景，叫價1,918萬元，累減188萬元，以1,730萬元連車位成交，呎價約17,689元，約5年帳面虧蝕40萬元。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山新港城H座頂層戶，實用面積約338方呎，兩房間隔，望海景，放盤僅3日，零議價下獲以650萬元承接，呎價約19,231元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山區8月暫錄約13宗買賣，銀湖．天峰5座中層G室，實用面積約700方呎，套三房間隔，開價約1,100萬元，議價後售1,045萬元，呎價約14,929元，新買家為用家，約3年帳面升值約4.5%。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田第一城16座高層A室，實用面積約451方呎，三房間隔，放盤1個月，開價720萬元，累減42萬元，減幅5.8%，以678萬元成交，呎價約15,033。

●中原霍栢雄指，沙田玖瓏山日瓏閣A1座中層F室，實用面積約681方呎，兩房間隔，開價約795萬元，議價後以725萬元沽出，呎價約10,646元，新買家為外區換樓客，約9年帳面蝕讓約31萬元。

●中原鄭志遠稱，大埔白石角溋玥•天賦海灣12座高層戶，實用面積約600方呎，一房間隔，連約502方呎天台，開價約1,300萬元，議價後以1,200萬元沽出，呎價約20,000元。

●祥益古文彬表示，屯門居屋兆康苑M座低層5室，實用面積約434方呎，兩房間隔，放盤僅5日，速獲區內換樓客垂青，原業主計劃套現換樓，已補價自由市場以335萬元沽貨，呎價約7,719元。

●美聯梁浩文指，屯門南浪海灣3座低層A室，實用面積約691方呎，套三房間隔，早前以800萬元放售，用家議價1.2萬元，以798.8萬元承接，呎價約11,560元。

●中原曾日昇表示，葵涌葵豐大廈中層B室，實用面積約255方呎，一房間隔，7月初開價328萬元，月底降至325萬元，議價後減至292.9萬元沽出，呎價約11,486元，新買家為首置家庭客。

●中原謝秋儀指，荃灣區本月錄得約17宗二手買賣，海之戀‧愛炫美3C座低層A室，實用面積約524方呎，兩房間隔，叫價1,038萬，減價76.9萬元，以961.1萬元沽出，呎價約18,342元，約6年帳面升值約18%。

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