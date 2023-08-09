市場靜待通脹數據　美股表現個別發展

市場靜候美國周四公布7月通脹數據，美股3大指數周三早段個別發展，道指跌1點，報35,315點；標指跌5點，報4,491點；以科技股為主的納指跌58點，報13,825點。

港股夜期報19,202點，跌34點；低水44點。

就算通脹回軟令美國聯儲局不再加息，評級機構穆迪下調M&T Bank和BOK Financial等10間美國中小型銀行之信用評級，指融資成本高企及盈利能力減弱對他們的信用構成考驗。

連鎖快餐店The Wendy's Company公布第二季業績，總收入為5.61億美元，按年上升4.42%，經營溢利為1.09億美元，按年上升13.49%，繼續預期今年全球銷售增長6至8%，經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）5.3億至5.4億元，同時維持2024至2025年的長期展望，料全球銷售可錄得中單位數的增長。

消息指，華特迪士尼成立工作組專門研究如何全面引入人工智能（AI），以提升生產效率及削減經營成本，正在招聘最少11個新增職位，專門處理AI科技的應用，涉及領域包括主題公園、廣告、影片製作等，且會與科技初創公司進行合作。迪士尼股價績前升不足1%。