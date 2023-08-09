油塘項目超購逾30倍 紅磡新盤周六作次輪銷售
2023年08月09日 21:45
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一手市場焦點的油塘項目收票數字持續飆升，並已錄得超額認購逾30倍。同時，紅磡項目亦將於周六作次輪銷售，兩盤合計將於當日共出售649伙。
●油塘親海駅II5日內收逾2萬張入票
市場消息透露，長實集團(01113)旗下的油塘親海駅II，於5日之內已接獲逾2萬張入票，按周六發售626伙計，目前已超額認購逾30.9倍，並將於周四(10日)晚上8時截票。長實營業部首席經理郭子威指，該盤的特色戶將於入伙後再作推售部署。目前入票的客源分布上，油塘本區佔15%、將軍澳佔25%、啟德佔20%、觀塘佔10%，其餘來自荃灣及新界西北等。
●紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH周六賣23伙
恒基地產(00012)旗下紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH，將於周六(12日)次輪發售23伙，即將發售的單位包括3伙開放式戶及20伙一房戶，折實價介乎375.66萬至521.55萬元，折實呎價由17,473至19,756元。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，樓盤的首輪銷售，開賣不足兩小時沽出逾八成單位，套現逾2.7億。
●馬頭角樓盤文曜登場
建灝地產旗下的馬頭角聯合道項目於周三(9日)正式公布命名為文曜(SUTTON)。該集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，該盤提供92個單位，標準戶涵蓋一房至四房，實用面積由379方呎至 2,183平方呎，現時前期準備工作已達最後階段，短期內會作出銷售部署。資料顯示，該盤前身為銅璵，於2016年落成，其後改成安老服務式住宅項目蔚盈軒。
●屯門NOVO LAND第2A期連平台戶售623萬元
新鴻基地產(00016)屯門兆康NOVO LAND第2A期，最新以623.48萬元售出連平台戶，為Arreso第3座2樓B室，實用面積377方呎，兩房間隔，連81方呎平台，呎價約16,538元。
●鰂魚涌THE HOLBOR周日賣8伙一房
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的鰂魚涌THE HOLBORN，周三(9日)上載最新銷售安排，將於周日(13日)發售8伙一房單位，全屬實用面積255方呎的B座B5室，折實價由574.71萬至649.57萬元，折實呎價由22,538元起。
●屯門恆大·珺瓏灣第1期洋房4,300萬元沽
中國恒大(03333)旗下公司福彩發展的屯門恆大·珺瓏灣第1期，最新以4,300萬元售出洋房B8號，按實用面積2,260方呎計，呎價約19,027元，洋房採四房間隔，另連644方呎花園及469方呎天台，地庫兩個停車位。
●上環CAINE HIL增多項優惠
恒基地產(00012)旗下的上環CAINE HILL，周二(9日)修訂價單，增設2%「優才折扣」優惠，2%「中秋折扣」優惠，「許可入住」優惠及「特別對消回贈」優惠，買家可以許可人身份提前入住物業。另有「傢俬津貼現金回贈」優惠涉及樓價4%。