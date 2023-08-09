油塘項目超購逾30倍　紅磡新盤周六作次輪銷售

一手市場焦點的油塘項目收票數字持續飆升，並已錄得超額認購逾30倍。同時，紅磡項目亦將於周六作次輪銷售，兩盤合計將於當日共出售649伙。

●油塘親海駅II5日內收逾2萬張入票

●紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH周六賣23伙

●馬頭角樓盤文曜登場

建灝地產旗下的馬頭角聯合道項目於周三(9日)正式公布命名為文曜(SUTTON)。該集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，該盤提供92個單位，標準戶涵蓋一房至四房，實用面積由379方呎至 2,183平方呎，現時前期準備工作已達最後階段，短期內會作出銷售部署。資料顯示，該盤前身為銅璵，於2016年落成，其後改成安老服務式住宅項目蔚盈軒。

●屯門NOVO LAND第2A期連平台戶售623萬元

●鰂魚涌THE HOLBOR周日賣8伙一房

●屯門恆大·珺瓏灣第1期洋房4,300萬元沽

●上環CAINE HIL增多項優惠