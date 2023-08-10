東方日報B1：國泰轉賺42億唔派息　留錢「贖身」

然而，集團似乎看好復甦的勢頭，宣布今年內贖回一半的優先股、預期客運運力在明年可以完全回復，以及計劃再度向員工派發酬謝金，初步預測約為4周的薪金。不過，國泰股價未能獲得提振，周三微跌0.11%至8.66元。

業績強勁，主要由需求回復和票價高企所帶動。在截至6月底止的中期，國泰航空客運收益250.13億元，按年升11.09倍。以可用座位千米計算的可載客量增加11.11倍，而以收入乘客千米計算的客運量則增加16.85倍；運載乘客共7,816萬人次，平均每日載客43,184人次，較去年上半年增加22.33倍；運載率為87.2%，而去年上半年則為59.2%。

貨運業務則顯得稍為遜色，今年上半年錄得的貨運收益為107.41億元，按年減少11.6%。主席賀以禮解釋，主要因為2021年和2022年疫情期間全球貨運業不尋常地好，目前貨運情況不會較疫情前差，另外也因為疫後各同業運力也漸增多的競爭所致。

至於過往經常拖累業績的燃油對沖，今年上半年收益為4.83億元，按年少收約七成半。期內燃油價格下跌13.9%，但因航班增加令耗油量增加1.82倍。

集團表示，計劃於今年底前贖回50%的優先股，贖回價超過97.5億元，並待建議股本削減完成後，及視乎屆時的集團業務運作，於明年7月底前贖回餘下優先股，進一步證明已步上正軌。

被問到近月內地多項經濟數字回落，會否窒礙國泰的復甦，行政總裁林紹波坦言，內地包括大灣區是集團重要的市場，故有關注相關經濟數據，但暫時不擔心這方面的影響，原因是內地至今直飛國際航班，尤其是長途航線較香港復甦得慢，令不少人需要經香港進出內地，對機位的需求較正常時期為高，反而對集團有正面影響，並預料這趨勢會在下半年延續。暫時暑假期間的訂位情況相當理想。

他續稱，目前市場的挑戰，是整個航空業人手短缺，影響到供應鏈，相信短期內仍然會持續。他形容集團目前是疫後重建的初期，未來會否向普通股股東派息，仍要視乎以後的營運表現。他又稱，集團在香港作為國際航空樞紐地位上，扮演一定的角色，故目前會專注於將客運運力在年底前回復至疫情前的70%，明年回復至100%，以迎接明年香港國際機場三跑系統投入服務。