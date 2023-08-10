鄧建初：美股急升暴跌常態化　原因在於此...

環球股票市場陰晴不定，連強勢美股也急升暴跌大上大落。上週國際公認最具權威性的三大評級機構之一惠譽國際，將美國長期外幣債務評級從AAA下調至AA+，為1994年首次發布美國信用評級以來第一次對該國評級下調。

奇怪的是下調評級之餘，前景展望竟由負面轉為穩定。難怪美國財長耶倫也強烈反對該評級公司的決定。寫到這裏，不禁令人思疑雙方是否有扯貓尾之嫌。

美股即時有反應，道指連跌三日共564點，納指同期跌幅435點。當中玄機，或與2025年1月美國總統選舉有關。現時將如日方中之美股稍為降溫，等待選舉期間，才將反映經濟寒暑表之股市再次舞上，製造歌舞昇平之繁榮假象，以利其現任執政黨的選情。

獲派貨之香港小股東滿心歡喜，持蟹貨者更期望可以翻身。然而因兩地技術性問題，香港小股東要延遲一至兩日才可在倉內見貨，以致痛失高位沽出機會。之後四日，SN竟持續大瀉至約26美元。

大上大落之其中一個因由，是美國股票少至一股也可以進行交易，即是低至數十美元也可買賣。入場門檻低，散戶趨之若鶩，小注炒賣，輸亦無傷大雅，難怪波動如此劇烈，亦可解釋了為何美股經常急升暴跌。香港股票如全部降至一股也可以成交，相信也會增加吸引力，然而最重要的，還要大幅減低股票印花稅，才可以增加成交。

近年美股上升並不全面，只集中在那批影響指數的藍籌股，其餘股票大多是急跌暴跌，輸錢的股民不勝其數，只是默不作聲罷了。

資深股評家 鄧建初

（縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。）