香港電腦學會：數碼轉型引領投資方向　助金融服務創新

中國的「十四五」規劃政策大力推動數碼化發展，當中提出要營造良好數碼生態的方向。中國人民銀行亦作出正面回應，並印發了《金融科技發展規劃（2022至2025年）》，提出要強化金融科技治理，全面塑造數碼化能力，健全多方參與、協同共治的金融科技倫理規範體系，構建互促共進的數碼生態。健全安全高效的金融科技創新體系，搭建業務、技術、資料融合聯動的一體化營運中台，建立智慧化風險控制機制，全面啟動數碼化經營新動力等。

數碼化轉型正加速金融市場的變革，並帶來新的挑戰和機遇。宏觀一點看，傳統的金融機構，需要擁抱這些科技變革，以滿足不斷變化的客戶需求。金融公司透過引入新技術、增加數碼化渠道、改進客戶體驗，來提高其競爭力。

隨着企業和政府機構的數碼化程度不斷提高，網絡安全威脅，變得更加普遍和複雜。市場將會對網絡安全措施有更多的投資，包括採用加密、生物識別和威脅情報等先進技術。

同時，疫情消退，消費氣氛開始逐漸復常，也為數碼化投資帶來新機會。德勤在5月發布的行業報告指，近期內地「報復式消費」和消費者韌性的顯現，以及超過預期的出口表現，為中國經濟強勁復甦提供有力證據。預計今年中國的國內生產總值（GDP）增速，可能會適切地高於政府所提出「5%左右」的預期目標，為投資提供了良好的背景性因素。

新冠疫情大流行，加速了消費市場和消費者向在線購物和非接觸式支付的轉變，影響之下，全球用戶都陸續成為精通數碼技術的消費者，喜歡在線上收集資訊及購物。根據統計數據顯示，近5年來，內地跨境電商的規模增長近10倍，年增長率在30%以上，佔國際貿易近40%。

記得股神巴菲特曾經這樣說：「你必須會獨立思考。我常常驚訝地發現：一些智商極高的人，卻在市場上無意識的跟隨大眾起舞。我從沒通過和別人談話，得到過好的主意。」再聰明的人，也當與時並進，好好學習，留意市場動態，思考安排下一步的投資策略。

香港電腦學會金融科技專家小組召集人顧向聖