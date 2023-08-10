Disney+無廣告版本大幅加價　迪士尼市後升逾2%

迪士尼(Disney)季績出爐，截至7月1日的第三財季，收入223.3億美元，按年增長4%，比市場預期的225億美元稍低；由於錄得26.5億美元的一次性費用和減值，季內按年轉而錄得淨虧損4.6億美元；經調整每股盈利為1.03美元，高於預期的0.95美元。迪士尼在市後延長交易時段升2.2%，報89.45美元。

期內，Disney+訂閱用戶數目按季下跌7.4%至1.46億，少過市場預期的1.51億，大部分用戶流失來自Disney+ Hotstar，公司失去印度板球超級聯賽轉播權後，用戶數量下降24%。

此外，公園、體驗和產品部門收入增長13%至83億美元，為業績一個亮點。

迪士尼宣布，10月12日起將提高無廣告串流媒體服務價格，Disney+無廣告版本加價27%至13.99美元，Disney+有廣告版本每月仍收費7.99美元。Hulu無廣告版本每月收費加至17.99美元，加價幅度20%，至於Hulu有廣告版本仍是收費7.99美元。

行政總裁Bob Iger在周三(9日)的迪士尼財報電話會議上表示，在2022年底某個時候對Disney+進行相當大幅度的提價，不過沒有看到因此而出現大幅用戶流失，令人振奮。