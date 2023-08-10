拜登簽令禁三高科技領域對華投資　對象包括港澳

美國總統拜登周三(9日)簽署行政命令，禁止美國的企業與個人對中國三個高科技領域的投資，涵蓋半導體與微電子、量子訊息技術，以及人工智能。即使在禁令不適用的情況下，該行政命令亦要求美方法人向政府通報對這三個領域的投資。

拜登在行政命令中指出，「受關注國家」正實施全面長期戰略，指導、促進或以其他方式支持敏感技術與產品進步，這些技術和產品對此類國家的軍事、情報、監視或網絡支持能力的發展至關重要。此類國家透過研發、獲取和轉移世界尖端科技，消除民用與商用部門以及軍事與國防工業部門之間壁壘，以實現軍事主導地位。它們在半導體和微電子、量子訊息技術與人工智能方面快速進步，大大增強對美國國安活動威脅的能力。該行政命令的附件中，列出其所針對的「受關注國家與地區」為中國、香港和澳門。

在拜登簽署行政命令前幾小時，美國高層官員向傳媒進行背景簡報，聲稱行政命令確保美國國家安全利益的同時，也維持對外開放投資的長期承諾。美國奉行的是降低中國風險的政策，採取有針對性的國家安全行動，而非經濟脫鈎；又指這項行政命令是試圖阻止中國獲得和使用最先進的技術，以促進軍事現代化並破壞美國國家安全。官員也指出，將會提供明確的指示，以分別禁止和須作通知的內容，而相關規定要到明年才會生效。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇回應時指，中方對美國新的投資限制表示非常失望，認為將嚴重損害中美企業和投資者的利益，中方將密切關注事態發展，堅定維護中方的權益。