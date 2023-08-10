道指跌191點　油價續揚

●踏入亞洲時段，美匯指數報102.53；港匯見7.8188；離岸人民幣(CNH)報7.2231；美元兌日圓處143.81；歐元報1.0973，英鎊報1.2712。現貨金價處1,917美元。布油報87.43美元，紐油報84.26美元。比特幣升至29,916美元。道指期貨升近百點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水近100點。

●道指周三(9日)收市報35,123點，跌191點或0.54%。標指收報4,467點，跌31點或0.7%；納指收報13,722點，跌162點或1.17%。

●英國富時100指數收報7,587點，升59點或0.8%。德國DAX指數收報15,852點，升77點，跌幅0.49%。法國CAC指數收報7,322點，升52點或0.72%。

●港股ADR指數按比例計算，收報19,135點，跌110點。

●8月夜期期指收市報19,168點，跌68點，低水78點，成交15,987張。

●紐約期油創9個月新高，收報每桶84.4美元，升1.8%。倫敦布蘭特期油收報87.55美元，升1.6%。

●紐約期金收報每安士1,921.9美元，跌0.46%。

●日本股市早段跌近50點。

●日本7月國內企業商品物價指數按月升0.1%。

●宏利金融上半年核心盈利增長8.5%；第二季的新造業務價值按年增長10%。

●俄羅斯央行宣布今年內暫停購買外匯。

●拜登簽禁令限制對三高科技領域對華投資，對象包括港澳。

●迪士尼上季收入按年升約4%，至223.3億美元。公司計劃無廣告版 Disney+月費，將於10月12日起加價27%。

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