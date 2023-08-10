滙豐獎學金嘉許277名本港學生　歷年資助額逾2.6億

滙豐周三(9日)舉行的「滙豐智庫日」嘉許逾270名來自全港20家大學及高等院校的學生。

滙豐在過去58年，透過獎學金支持來自不同學科、近7,000名本地學生追夢，他們均獲冠以「滙豐學人」（HSBC Scholars）的名銜。滙豐透過不同獎學金至今資助總額超過2.62 億港元。近年，約17%的「滙豐學人」選擇投身金融行業，當中包括加入滙豐。

滙豐香港區行政總裁林慧虹為活動致辭時表示，香港缺乏天然資源，但人均本地生產總值（GDP）在亞洲區數一數二，可見其成功的關鍵來自人才。這個優勢將來能否持續，取決於我們培育和吸納人才的能力。滙豐自1965年推出首個獎學金，多年來積極培育多元化人才：由負笈海外升學以至探索大灣區機遇的學生；由學界精英以至來自不同院校、學科及背景的學生。滙豐當然希望本港最優秀和出色的人才能夠投身金融界，但事實上，歷年的「滙豐學人」在不同行業發揮所長，貢獻社區的長遠發展。