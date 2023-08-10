鄧聲興：國泰贖回優先股有助減輕股息負擔

附屬公司香港快運於2023年上半年錄得溢利港幣3.33億元(2022年上半年虧損8.24億元)。該公司受惠於強勁的旅遊需求，尤以亞洲的短途航點為甚，並在4月恢復其班次至疫情前每周超過420班航班的水平。集團現金流穩健及現金狀況良好，於2023年6月30日可動用的無限制用途流動資金餘額為港幣289億元。與此同時，集團宣布贖回50%優先股，預期在2024年7月前贖回全部優先股。此舉表明集團現階段流動大幅改善，故希望償還政府於優先股的投資。未來亦有望幫助減少集團股息負擔。股價上望阻力位9.3元，支持位8元。

意博資本亞洲管理合夥人、香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)