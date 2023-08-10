郭家耀：港股萬九關受考驗 中資電訊股看俏
2023年08月10日 10:38
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美股近期出現一定程度調整，滙盈國際資產管理董事總經理郭家耀解釋，主因市場較為關注息口去向，債息亦重上4厘。內地方面，雖然發改委等多個部門推出措施提振經濟，但刺激作用有限，加上內地7月CPI數據較預期低，打擊投資者信心，市場期望有更多大手措施推出，方會令內地經濟穩步回升，受影響之下，港股近期亦出現調整，需考驗19,000點支持位，上方兩萬關仍是大阻力區。
中國聯通(00762)公布，截至6月30日止，公司權益持有者應佔盈利達123.91億元人民幣(下同)，按年增長逾13%，每股盈利0.4元，派發每股中期股息0.203元，按年增加23%。郭表示，聯通業績令人滿意，派息比率有望進一步上調，預料業績將對股價有正面影響。他指出，在宏觀經濟存在不確定性時，投資者對中資電訊股的信心較強，聯通及中國電信(00728)等中資電訊股是投資者的穩定收息對象。
阿里巴巴(09988)即將公布季度業績，郭指，市場普遍預計，在去年的低基數及經濟復常之下，對線上銷售有一定幫助，加上政策對互聯網平台公司「放暖風」，監管及整改有望結束，阿里未來亦將重新推進螞蟻等IPO，都對阿里的估值有幫助。他稱，雖近日大市出現調整，但阿里股價表現硬淨，企穩90港元以上，而且大股東軟銀已接近全數減持阿里，不確定性大大減低。他相信，接下來會有更多利好因素圍繞阿里，股價在90元附近可以吸納，並作長線投資。