郭家耀：港股萬九關受考驗　中資電訊股看俏

美股近期出現一定程度調整，滙盈國際資產管理董事總經理郭家耀解釋，主因市場較為關注息口去向，債息亦重上4厘。內地方面，雖然發改委等多個部門推出措施提振經濟，但刺激作用有限，加上內地7月CPI數據較預期低，打擊投資者信心，市場期望有更多大手措施推出，方會令內地經濟穩步回升，受影響之下，港股近期亦出現調整，需考驗19,000點支持位，上方兩萬關仍是大阻力區。