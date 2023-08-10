許繹彬：港股突圍還待好消息配合
2023年08月10日 10:47
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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，當全城投資者都滿以為八月港股在成交急增下能有「好走勢」，可惜又再一次要希望落空了。本周開始，久違了的「反腐」這個詞彙，突然又在市場上出現，綜合多間內媒報導，內地醫藥反腐風暴持續擴大，統計今年內地已有至少155位醫院院長及書記等被查，數量比去年增加兩倍；更有傳部分醫藥企業的高管被扣查，指是次反腐風暴集中整治醫藥領域生產、供應、銷售、使用、報銷等重點環節。消息一出，中港兩地醫藥股便成是次風暴的「風眼」，在港上市的醫藥股、生物科技股大幅下挫；藍籌醫藥股中，翰森製藥(03692)、中國生物製藥(01177)、石藥集團(01093)、藥明生物(02269)無一幸免，帶動大市下調急促。
禍不單行，藍籌代表碧桂園(02007)雖然已澄清市場消息上有指佛山市副市長帶隊的工作組進駐碧桂園的傳言並不屬實，但儘管怎樣言之鑿鑿的澄清，都免卻不了投資者對內房物管股有所戒心。碧系孖寶碧桂園及碧服(06098)股價再次呈現沽壓，其境內債價亦被受牽連回肚；市場再傳此類股份均會持續「缺水」，令一眾內房物管股亦受碧系拖累，應聲下挫，碧系股價再次成為藍籌跌幅前列份子。另一邊廂，美國再次重施故技，對中國再作出制裁行為，令港股加添了不明朗的變數，科網股再度受壓，故此港股受着不同程度的不利因素影響下，走勢顯得寸步難行。
筆者認為，港股在8月開始，成交確實有明顯改善，但可惜一到達20,000點以上，沽壓沉重，未能再進一步衝破20,040點這個重要關卡。而由於港股本身根基未穩，一定要有持續的好消息作補充燃料，才有進一步突破的動力。可惜市場上哪來這麼多好消息？相反「沒有消息」或較為敏感的消息，都會被視為「壞消息」，淡友便會借勢把港股推倒，加上人民幣匯率突然轉弱，美元兌人民幣再次突破7.2以上，令港股成交頓然大幅萎縮，回調至19,100點水平。若人民幣弱勢短期未能扭轉，成交又會返回不足千億的慘況，港股只能繼續「捱打」，因此，港股未來走向只能靜待好消息配合，才有機會突圍。