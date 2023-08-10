許繹彬：港股突圍還待好消息配合

筆者認為，港股在8月開始，成交確實有明顯改善，但可惜一到達20,000點以上，沽壓沉重，未能再進一步衝破20,040點這個重要關卡。而由於港股本身根基未穩，一定要有持續的好消息作補充燃料，才有進一步突破的動力。可惜市場上哪來這麼多好消息？相反「沒有消息」或較為敏感的消息，都會被視為「壞消息」，淡友便會借勢把港股推倒，加上人民幣匯率突然轉弱，美元兌人民幣再次突破7.2以上，令港股成交頓然大幅萎縮，回調至19,100點水平。若人民幣弱勢短期未能扭轉，成交又會返回不足千億的慘況，港股只能繼續「捱打」，因此，港股未來走向只能靜待好消息配合，才有機會突圍。