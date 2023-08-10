【高盛推介】友邦反彈終止4連跌 留意貼價購25504
2023年08月10日 12:06
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：友邦(01299)由上周五(4日)起連跌4日，周四(10日)早上反彈，高開約0.8%後升幅擴大，現報73.55港元，升約2.6%。有券商指，友邦受惠於香港離岸業務的復甦，料今年上半年新業務價值達20億美元，按年升30%。
周三(9日)反彈升約0.4%的平保(02318)，今早再度下跌，現報52.75元，跌約0.4%。有券商料平保上半年新業務價值可達252億元人民幣，按年升29%。
觀察個股輪證資金流向，友邦好倉於近期獲資金持續吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約1,070萬元。
平保方面，好倉於周二(8日)及周三獲資金轉向流入，合共約50萬元。
投資者如看好友邦，認購證方面的貼價選擇可留意高敏感度友邦購(25504)。中期輕微價外選擇可留意新上市友邦購(19059)。牛證方面的近牛選擇可留意友邦牛(51250)，遠牛選擇可留意友邦牛(51359)，與現價有約4及20元收回距離。
友邦購(25504)，行使價74.05元，2023年12月19日到期，實際槓桿7.5倍，貼價、高敏感度。
友邦購(19059)，行使價90.05元，2024年01月26日到期，實際槓桿9.3倍，中期輕微價外、新上市。
友邦牛(51250)，收回價70元，行使價69.4元，換股比率100，槓桿比率17.8倍，最高槓桿近牛之一。
友邦牛(51359)，收回價55元，行使價54.4元，換股比率100，槓桿比率3.7倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
友邦沽(24193)，行使價68元，2023年12月22日到期，實際槓桿8.7倍，3個月期以上產品最高槓桿。
友邦熊(53786)，收回價90元，行使價90.6元，換股比率100，槓桿比率4.4倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
平安購(18003)，行使價58.05元，2023年10月26日到期，實際槓桿9.8倍，貼價、高敏感度。
平安沽(12345)，行使價50元，2024年6月25日到期，實際槓桿3.7倍，最貼價條款、11隻相近條款產品最高槓桿。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。©版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載: www.gswarrants.com.hk 。