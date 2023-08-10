【高盛推介】阿里今公布業績 睇好可考慮貼價購16564
2023年08月10日 12:14
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：將於周四(10日)稍後公布2024財年首財季業績的阿里巴巴(09988)，周三(9日)升約1.1%，今早再度下跌，早上低開約0.3%後跌幅擴大，最低見92.35港元，現報92.45元，跌約1.8%，跌幅較大市深。
受惠於內地商業及國際商業的良好表現等的利好因素，市場料阿里2024財年首財季，非公認會計準則淨利潤介乎307.87億至386.34億元人民幣，按年上升1.8%至27.7%，並將關注其管理層對中國宏觀市場狀況及市場競爭最新評估及業務策略、業務分拆計劃最新時間表等。
觀察個股輪證資金流向，阿里好倉於近期獲資金積極吸納，過去3個交易日共錄得約3,400萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。淡倉於昨日獲資金轉向流入，有約70萬元。
投資者如看好阿里，認購證方面的貼價選擇可留意高敏感度阿里購(16564)。輕微價外選擇可留意低面值阿里購(15950)。牛證方面的近牛選擇可留意阿里牛(50157)，遠牛選擇可留意阿里牛(69129)，與現價有約3及8元收回距離。
阿里購(16564)，行使價100元，2024年9月25日到期，實際槓桿3.2倍，貼價、高敏感度。
阿里購(15950)，行使價110.1元，2024年3月25日到期，實際槓桿5.1倍，輕微價外、低面值。
阿里牛(50157)，收回價90元，行使價88.5元，換股比率100，槓桿比率23.2倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
阿里牛(69129)，收回價85元，行使價83.5元，換股比率100，槓桿比率10倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
阿里沽(17903)，行使價81.95元，2023年11月29日到期，實際槓桿6.5倍，低面值、高槓桿。
阿里熊(50985)，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率9.8倍，首三高槓桿近熊之一。
阿里熊(53165)，收回價110元，行使價112元，換股比率100，槓桿比率5倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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