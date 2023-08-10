拜登最新對華禁令尚算克制　有助緩和緊張氣氛？

經過近兩年的審議後，美國總統拜登周三(9日)終於簽署行政命令，將禁止或限制美國在中國的半導體和微電子、量子IT技術及某些人工智能(AI)系統等三大科技領域進行新的投資。有分析指，禁令來得相對克制，而且已有一定心理準備，市場應該不會出現太大反應。

外媒報道，拜登剛簽署的禁令，旨在防止美國的資本與專業技能被用於開發可能支持中國軍事現代化，並威脅美國國家安全的技術，且相關措施將只針對私募股權、創投、合資及和綠地投資(即跨國公司等投資主體在東道國境內，依照東道國的法律設置的部分或全部資產所有權歸外國投資者所有的企業)。而該項行政命令要到明年才會生效、不會追溯既往，而且可能豁免被動式投資，以及公開交易證券、指數型基金和其他資產等投資。

Atlantic Council資深研究員暨印第安納大學國際研究副教授Sarah Bauerle Danzman表示，這對商業界是一個相對較好的消息，這項命令的通知規範相對收窄，且禁制規定非常官局限。由於禁令是市場預料之中，而且這一年多來，創投公司早已大幅縮減對中國初創企業的投資，因此市場應該不會出現太大反應。

拜登政府官員表示，該命令是針對那些想透過合併、私募股權和私人資本，以及合資企業與融資安排來收購中國公司股權的投資者，且這項禁令應該僅限於五成以上營收來自於受監管產業的中國初創公司與大型企業。再者，拜登沒有如同以往發布行政令時在媒體面前宣布，也沒有就此事公開發表評論，如此低調的做法凸顯出白宮有多謹慎，以免進一步加劇美中之間的緊張關係。

報道指，拜登曾多次表示計劃在不久的將來與中國國家主席習近平通話和會面，兩人極有可能會在11月舉行的APEC峰會中碰頭。