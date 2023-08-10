【產經直播】中美角力升溫 港股萬九關撐幾耐？
2023年08月10日 16:24
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隔晚美股向下，而港股周四(10日)則反覆向上，恒指低開121點，報19,125點後，跌勢加劇，跌至19,030點後有承接，大市倒頭回升，最終收市升2點，報19,248點。
美國總統拜登於當地時間周三(9日)頒布，限制美資對中國高科技公司的投資，範圍涵蓋半導體與微電子、量子訊息技術，以及人工智能，當中亦包括港澳地區，對港股有幾大打擊？晶片股如中芯(00981)及華虹(01347)或與AI相關的科技股又有幾大影響？
根據聯交所資料顯示，領展(00823)行政總裁王國龍於上周四(3日)減持公司股份約107.58萬股，套現約4,560萬元，消息一出後股價再破底，收市跌1.9%，報40.5元。今年2月時王國龍表示將全數參與供股，不少小股民都跟埋一齊供，但他半年後沽貨，小股民又應唔應該跟沽？
多隻股份發布業績，其中包括藍籌聯通(00762)，中期多賺約13%至124億人民幣，派息按年增加2成3，而且EBITDA亦按年增長4.1%至536億元人民幣，刺激股價逆市做好，曾一度升最多4%，高見5.71元，收市仍有3%升幅，呢份業績交到功課？股份繼續可以跟進？
另一隻業績股創科實業(00669)，上半年少賺近18%至4.76億美元，並同時下調了旗下品牌MILWAUKEE的收入增長指引，績後更遭大行唱淡，拖累股價全日受壓一度瀉兩成，收市仍跌17%。業績倒退加上中美角力升溫，創科短期都幾閉翳？
另方面，市場憂慮原油供應緊張，國際油價連升2天，加上澳洲液化天然氣開發項目罷工，或令天然氣供應出現短缺，電廠可能增加煤炭用量，資源股做好。「三桶油」均升近2%。煤炭股兗礦能源(01171)急升近半成；兗煤澳洲(03668)亦揚6%。國際油價近日愈升愈有，上方仲有幾多水位？資源股可否睇高一線？
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