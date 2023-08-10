道期升172點 美國7月CPI將出爐 美匯見102
2023年08月10日 16:30
東網電視更多新聞短片
美匯指數報102；港匯見7.8163；離岸人民幣(CNH)報7.2183；美元兌日圓報143.80；歐元處1.1028；英鎊報1.2767。金價報1,921.08美元。油價微升0.1%，布油報87.70美元，紐油處84.47美元。比特幣見29,474美元。道指期貨升172點。
焦點數據：
20:30 美國7月消費者物價指數
20:30 美國申領失業救濟人數
●港股向上，恒生指數全日收報19,248點，升2點或不足0.1%，主板成交近811億港元。
-希慎：寫字樓租務壓力以多元化樓面應對。
-希慎興業半年多賺1.6倍，中期息27仙。
-太古地產半年少賺48%，中期息33仙。
-希慎興業半年多賺1.6倍，中期息27仙。
-太古半年基本溢利增2.19倍，中期息增4%。
-華虹半導體第二季純利按年跌6.4%。
-港鐵上半年純利跌11.7%，派中期息42仙。
-響應夜經濟？海底撈擺攤賣火鍋，指門店作個性化創新試點。
-美的擬發行H股最快明年在港上市，市值近4000億人民幣。
-領展跌逾2%再穿底，CEO減持套現4560萬元。
-碧桂園美元債違約，董事長身家累縮逾2千億。
●內地A股全日走勢反覆，最終能回復升勢，其中滬綜指升10點或0.31%，收報3,254點，成交3,072.63億元人民幣。https://reurl.cc/mDK71V
中美角力：
●拜登最新對華禁令尚算克制，有助緩和緊張氣氛？
●騰訊阿里等傳爭向英偉達搶購晶片，訂單價值390億。
外地經濟：
●印度央行維持利率6.5厘不變，符預期。
企業消息：
●時尚界巨刁！Coach母企傳洽購Michael Kors等品牌。
●呢個國家女性愛揸法拉利！車主比例竟然高達...