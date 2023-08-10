太古：上半年旗下內地商場零售反彈40%　未受復甦放緩影響

香港市場方面，彭國邦表示，上半年隨着訪港旅客恢復來港，旗下的金鐘太古廣場、太古城中心的零售銷售有所反彈。雖然香港辦公室市場維持疲軟，但旗下物業出租率依然維持高企，整體而言，金鐘太古廣場續租租金錄負增長10至11%，太古坊的情況亦類似，樓齡較新的物業續租租金則持平或稍為錄負增長。不過，他對上半年香港市場的復甦感到鼓舞，對下半年的前景持正面看法。

上半年不論太古或者太地的淨負債比率都有上升，財務董事馬天偉（Martin Murray）表示，當太古完成出售美國太古可口可樂業務予母公司後，相信淨負債比率會降至15%以下，資產負債表仍健康，加上有逾六成借貸以較低融資成本鎖定，集團受利率上升的影響亦不大。