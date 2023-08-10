太古：上半年旗下內地商場零售反彈40% 未受復甦放緩影響
2023年08月10日 17:40
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由左起：馬天偉（Martin Murray）、白德利（Guy Bradley）、彭國邦（Tim Blackburn）
太古(00019)主席白德利表示，上半年集團業務沒有受到內地經濟放緩的影響，旗下內地商場零售銷售上半年反彈了40%，太古可口可樂銷量亦有增長。地緣政治緊張關係不利營商環境，但集團繼續對中國及香港市場抱有信心。
同系太古地產(01972)行政總裁彭國邦（Tim Blackburn）補充，中國物業組合的出租率依然相當高，續租租金調升率方面，上海仍見正增長，北京下半年則料錄輕微正增長；廣州寫字樓相對疲弱。
香港市場方面，彭國邦表示，上半年隨着訪港旅客恢復來港，旗下的金鐘太古廣場、太古城中心的零售銷售有所反彈。雖然香港辦公室市場維持疲軟，但旗下物業出租率依然維持高企，整體而言，金鐘太古廣場續租租金錄負增長10至11%，太古坊的情況亦類似，樓齡較新的物業續租租金則持平或稍為錄負增長。不過，他對上半年香港市場的復甦感到鼓舞，對下半年的前景持正面看法。
上半年不論太古或者太地的淨負債比率都有上升，財務董事馬天偉（Martin Murray）表示，當太古完成出售美國太古可口可樂業務予母公司後，相信淨負債比率會降至15%以下，資產負債表仍健康，加上有逾六成借貸以較低融資成本鎖定，集團受利率上升的影響亦不大。