【內房危機】碧桂園預警半年蝕最多550億人幣　稱全力保交樓

面對資本市場過去半個多月的拋售及質疑，碧桂園在這份盈警公告交代，雖已全力已全力以赴自救，可是市場尚未回暖，公司整體經營壓力有增無減，導致今年上半年預計出現較大虧損，特別是受近期銷售額與再融資環境持續惡化的影響，公司帳面可動用資金持續減少，出現階段性的流動壓力。

管理層：從哪裏跌倒就從哪裏爬起來

公告稱，公司管理層對此進行深刻反思，雖然對本輪市場調整周期有預判，但對市場下行的深度、烈度和持續度估計不足，未能及早做出更有力度的應對措施，未能洞見房地產市場供求關係已發生重大變化，對三四線及更低線城市投資比例過大、負債率壓降速度不夠等潛在風險的認識不夠深刻、化解行動不夠及時有力。

不過，公司「從哪裏跌倒就從哪裏爬起來」，將堅守責任、全力自救，採取有力有效的措施，努力扭轉當前的困局。集團稱，除了要全力以赴保交付，還要積極化解階段性流動壓力，公司將與各持份者溝通，並考慮採取各種債務管理措施，以保障公司的未來長遠發展，為各持份者保存價值、維護利益。

此外，保障經營有序開展。目前集團淨資產充足、土儲充裕公司將盡最大努力做好銷售，努力盤活酒店、寫字樓、商舖等沉澱資產，同時加強內部管控，進一步精簡組織、減少行政管理費用開支，改善經營效益，更好保障供應商、合作方等各利益相關方的權益。另外，為更好地應對當前困難，公司成立了由董事會主席任組長的專項工作小組，建立工作機制，統籌協調、高效決策、有力推進，努力渡過難關。

碧桂園同時交代董事會董事會主席兼控股股東楊惠妍大力度支持，上市至今楊及其家屬已通過借款、增持股票、購買債券、以股代息等方式合計支持公司折合約386億港元且從未減持股票，其中向公司累計提供折合約66億港元的無息無抵押借款。