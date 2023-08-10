減價先有承接 城市花園三房累劈115萬 終以1185萬沽

二手樓要減價才有承接，北角城市花園套三房單位，今年5月放盤，減價115萬元，終以1,185萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角城市花園3座高層B室，實用面積約794方呎，套三房設計，望山景，終以約1,185萬元成交，原業主今年5月放盤，初時叫價1,300萬元，減價115萬元成交，呎價約14,924元。

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新界區

●中原伍耀祖稱，天水圍區8月僅錄約7宗二手買賣，栢慧豪廷8座高層D室，實用面積約512方呎，兩房間隔，望樓景，叫價590萬元，減價34萬元，以556萬元易手，呎價約10,859元，減幅約5.8%。

●中原區國健指，上水居屋旭埔苑G座中層5室，實用面積約549方呎，兩房間隔，經議價後以未補價第二市場價298萬元獲承接，呎價約5,428元，新買家為用家。

●中原敖國偉表示，沙田市中心8月暫錄約2宗二手買賣，好運中心竹林閣中層G室，實用面積約427方呎，兩房間隔，望河景，放盤時叫價約698萬元，議價後售657萬元，呎價約15,386元。

●世紀21奇豐黃宗信稱，馬鞍山居屋錦豐苑D座低層5室，實用面積約539方呎，兩房間隔，望園景。未補價第二市場叫價520萬元，放盤兩個月，減幅約6%，以490萬元沽出，呎價約9,091元。

●世紀21奇豐蔡蓓指，馬鞍山居屋錦英苑C座高層9室，實用面積約554方呎，三房間隔，望山景，放盤1個月，叫價490萬元，累減30萬元，減幅6.1%，已補價自由市場獲買家以460萬元承接，呎價約8,303元。

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山區8月暫錄17宗二手買賣，嵐岸6座中層C室，實用面積約488方呎，兩房間隔，開價約700萬元，議價後以672萬元易手，呎價約13,770元。

●中原柯勇表示，將軍澳區8月暫錄約35宗二手買賣，日出康城LP6的5座低層C室，實用面積約423方呎，兩房間隔，以758萬元易手，呎價約17,920元，原業主持貨近5年，帳面獲利62萬元離場。

●中原關偉豪指，將軍澳居屋煜明苑B座高層8室，實用面積約643方呎，三房間隔，望山景，未補價第二市場最初開價500萬元，以綠表488萬元易手，呎價約7,589元。

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