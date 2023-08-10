油塘收票最少3.06萬張　成香港歷史票王

新盤票王的寶座易主，連日來成為市場焦點的油塘項目已於截票，市傳接獲至少3.06萬張入票，打破本港歷年一手樓收票量最高的紀錄。另外，大型銷售活動前夕，一手交投疏落，周四(10日)暫錄約5宗新盤成交。

●油塘親海駅II收至少3.06萬張入票 成為新一代票王

●堅尼地城KENNEDY 38一房售813萬元

●尖沙咀本木連天台戶售2,300萬元

●紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH夥美聯推優惠

●山頂歌賦山道15號洋房下周一招標賣

山頂歌賦山道15號洋房項目已上載銷售安排，物業將於14日(下周一)招標出售，截標日期為9月19日。上址為一幢3層高的獨立屋，另設3層地庫，實用面積18,078方呎，另設9,948方呎花園及2,081方呎天台，物業已任命接管人和經理人。該項目於今年5月承接管人命，透過代理以售賣物業形式出售。據悉，物業原業主為祥祺集團主席陳紅天或有關人士，於2016年以約21億元購入。

●鰂魚涌THE HOLBORN一房呎價約23,527元

●元朗雨後連沽兩伙涉逾1,463萬元

中原列志揚表示，星星地產旗下元朗雨後，於周四(10日)連沽兩宗成交，共涉逾1,463萬元。當中，20樓A室為實用面積454方呎的兩房單位，以752.93萬元沽出，呎價約16,584元。另一伙為21樓G室，實用面積454方呎的兩房單位，成交價710.42萬元，呎價約15,648元。

●沙田大圍站上蓋柏傲莊III累錄459宗終止交易