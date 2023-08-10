油塘收票最少3.06萬張 成香港歷史票王
2023年08月10日 22:02
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新盤票王的寶座易主，連日來成為市場焦點的油塘項目已於截票，市傳接獲至少3.06萬張入票，打破本港歷年一手樓收票量最高的紀錄。另外，大型銷售活動前夕，一手交投疏落，周四(10日)暫錄約5宗新盤成交。
●油塘親海駅II收至少3.06萬張入票 成為新一代票王
長實集團(01113)的油塘親海駅II的收票程序已經結束。市場消息指，項目接獲至少3.06萬張入票，並取代沙田大圍站柏傲莊III登上本港歷來收票最勁的新盤票王寶座。項目將於周六上午起發售626伙，亦即超額認購逾47.9倍。
●堅尼地城KENNEDY 38一房售813萬元
●尖沙咀本木連天台戶售2,300萬元
恒基地產(00012)旗下尖沙咀本木，最新沽出23樓B2室特色戶，為實用面積721方呎的三房間隔，連577方呎天台，成交價2,300萬元，呎價約31,900元。
●紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH夥美聯推優惠
恒基地產(00012)旗下紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH，周四(10日)公布夥同美聯物業推出置業優惠。恒基物業代理有限公司營業(一)部總經理林達民表示，該盤將於周六(12日)發售23伙，折實平均呎價約18,888元。該批單位將以先到先得形式發售。由即日至8月31日，經美聯購入一房單位的首5位買家，合共可獲8.88萬元的家具現金券。
●山頂歌賦山道15號洋房下周一招標賣
山頂歌賦山道15號洋房項目已上載銷售安排，物業將於14日(下周一)招標出售，截標日期為9月19日。上址為一幢3層高的獨立屋，另設3層地庫，實用面積18,078方呎，另設9,948方呎花園及2,081方呎天台，物業已任命接管人和經理人。該項目於今年5月承接管人命，透過代理以售賣物業形式出售。據悉，物業原業主為祥祺集團主席陳紅天或有關人士，於2016年以約21億元購入。
●鰂魚涌THE HOLBORN一房呎價約23,527元
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的鰂魚涌THE HOLBORN，最新以599.94萬元沽出9樓B6室，為實用面積255方呎的一房戶，呎價約23,527元。
●元朗雨後連沽兩伙涉逾1,463萬元
中原列志揚表示，星星地產旗下元朗雨後，於周四(10日)連沽兩宗成交，共涉逾1,463萬元。當中，20樓A室為實用面積454方呎的兩房單位，以752.93萬元沽出，呎價約16,584元。另一伙為21樓G室，實用面積454方呎的兩房單位，成交價710.42萬元，呎價約15,648元。
●沙田大圍站上蓋柏傲莊III累錄459宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，累計錄得的終止買賣個案有459宗，佔成交量846宗逾54%，涉及的總成交金額逾68.7億元。最新個案包括8A座27樓F室，實用面積473方呎，兩房間隔，原本於2021年6月以998萬元沽出，當時呎價約21,099元，惟交易已於周二(8日)終止。