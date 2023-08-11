東方日報B1：阿里上財季核心多賺48%　美市彈起

作為阿里的業務核心、在全新業務架構下仍會屬阿里全資擁有的淘天集團(淘寶、天貓)，上季收入按年增長12.13%至1,149.53億元，經調整EBITA(除息、稅及攤銷前盈利)按年增長9.06%至493.19億元。

淘天集團首席執行官戴珊稱，6月淘寶應用程式日均活躍用戶(DAU)按年增長6.5%；而在剛過去的7月，DAU增速更超過7%。新增的用戶主要來自3大群體，包括下沉市場用戶(即來自低線城市的用戶)、青年用戶及長者用戶。

今年以來內地電商平台競爭愈來愈激烈，各大平台都推出價格折扣及優惠爭奪市場。戴珊表示，未來會繼續投入「價格力戰役」，強調「要讓用戶在淘寶及天貓上獲得好貨不貴的體驗，也要引導商家提高貨品性價比，換取收益規模增長及長期穩定的回報」。她指出，商家在淘天平台的經營信心顯著提升，投入也有所增加，日均活躍廣告付費商家上季增長逾20%。

海外電商業務方面，阿里國際數字商業集團(AIDC)上季收入按年增長40.72%至221.23億元。阿里旗下土耳其電商平台Trendyol的經營業績首次實現正數。AIDC整體仍錄得虧損，LBITA(除息、稅及攤銷前虧損)為4.2億元，但按年縮窄69.56%。

至於由阿里主席張勇親自掌舵的阿里雲智能集團，上季經調整EBITA為3.87億元，按年擴大1.05倍，惟單論收入增長的話只有4.12%，是6大業務集團中收入增長最慢。張勇提到，目前雲智能集團「仍在消化某位主要客戶需求減少帶來的影響」，長遠而言仍看好雲服務需求。

他指出，就雲服務佔整體資訊科技(IT)支出的比例來看，中國的雲服務開支佔比仍低於美國；再者，人工智能(AI)亦會帶來增量需求，因為AI模型要利用大量高效能運算能力，不僅是研發階段會帶來需求，還有未來持續提供服務的需求，因此這是一個長期的增長引擎。另外，集團旗下開源平台魔搭(ModelScope)截至今年7月已託管逾1,000個AI模型，累計模型下載量逾4,500萬次。

其他業務方面，包括餓了麼及高德在內的本地生活集團，收入按年增長29.81%。該集團上季訂單按年增長逾35%，業務規模及效率提升帶動下，LBITA按年收窄30.06%至19.82億元。至於以物流業務為主的菜鳥集團上季收入按年增長33.95%，達到231.64億元，主要受惠國際物流履約解決方案及國內消費者物流的增長。

另外，螞蟻集團於上季按權益核算法貢獻了43.64億元的投資收益，相對去年同期為37.17億元。連同其他項目，阿里上季整體投資收益為28.5億元，扭轉去年同期虧損34.8億元。