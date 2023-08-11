【加緊囤貨】中資科企傳390億搶訂英偉達晶片

據報今年有10億美元的英偉達「A800」晶片訂單將會交付與眾多中國企業，涉及約10萬顆處理器。「A800」是英偉達高端AI晶片型號「A100」的「閹割版」，是專門為了應對美國出口限制而閹割了效能的晶片。

由於許多中國企業都擔心未來「A800」也會有斷供的風險，故亦加緊囤貨，明年交付的訂單亦已達到40億美元。

兩位接近阿里的消息人士指，阿里雲已經收到數千張「H800」圖像處理器（GPU）顯示卡。許多客戶亦已聯繫阿里雲，希望能夠借助其硬件設備及雲服務，打造出「中國版的ChatGPT」。

騰訊旗下的騰訊雲早前於4月份公布了新的伺服器集群，以配備英偉達的「H800」晶片作招徠，供客戶租用。「H800」亦是一款針對中國市場而推的「閹割版」GPU，對應的「海外版本」為效能更高的「H100」晶片。