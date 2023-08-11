富途陸秉鈞：邊隻股份係「AI界美斯」？

本月7號美國股市收盤後，被喻為「AI界美斯」的Palantir Technologies(以下簡稱PLTR)公布了今年第2季業績。公司的收入和利潤均符合市場預期，並提高了全年的指引。第2季實現收入5.33億美元，同比增長13%，高於其此前預期的5.28億至5.32億美元的範圍。

此外，第2季實現淨利潤2.8億美元，換算為攤薄每股盈利為1美分，連續第3個季度實現公認會計原則下的盈利；實現經營利潤1.35億美元，超過了管理層預測的1.18億至1.22億美元的範圍。PLTR對第3季的業績指引也較樂觀，預測的數值範圍中位數稍高於於市場預測的中位數。

不過由於此前股價已經先行「炒上一步」，這個「僅符合市場預期的業績」按理說應不會進一步刺激股價再上升。最終盤後上升，相信很大原因是因為公司宣佈了一項10億美元的股票回購計劃，這是該公司自2020年股票開始交易以來的首次股票回購計劃。

那麼，為什麼股價在正式開盤後卻持續下跌，收盤下跌5%呢？原來細看業績，可以發現，第二季度的收入雖然符合預期，但整體增長放緩。該公司的業收入增長率從第一季度的15%降至第二季度的10%，遠低於去年同期的90%。這可能反映了該公司在商業市場上的競爭壓力和客戶轉化困難。

PLTR的最大賣點是它的人工智能平台(AIP)，讓客戶可以透過這系統，能簡化和進一步使用像CHATGPT那樣的生成式人工智慧(Generative artificial intelligence)並應用到業務當中。然而，儘管公司管理層表示，AIP受到了客戶的高度關注，並有望成為該公司未來增長的關鍵驅動力。但由於AIP仍然處於早期階段，其商業化進程和效果尚未明朗，市場分析師們認為，PLTR還需要花費大量的時間和精力來開發和推廣AIP，才能將其轉化為收入和利潤。關鍵是，PLTR推出AIP兩年，至今還沒有公佈AIP的商業化策略和時間表。分析師們對PLTR的股票評級和目標價格雖然各不相同，但大多數都持中立或保持觀望的態度。他們認為，PLTR的股價已經反映了AIP的巨大潛力，但實際效果還有待觀察。他們也指出，PLTR需要在商業業務上表現更加穩定和強勁，以支撐其高昂的估值。

綜合而言，PLTR是一間非常有「願景」的公司，它的平台，不僅僅是商業客戶，還可以應用到美國政府機構和軍方中。難怪有分析師稱它「擁有一個無與倫比的AI堡壘」來形容。但它現價的昂貴估值(相當於預測市盈率60倍，和16倍的預期收入)，也有點讓人卻步。它的股價也因為建立於「願景」的實現中而注定大幅波動，並不適合太過投入資本，反而比較適合以「分散投資」的角度來將小量資金來投入。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)