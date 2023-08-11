道指升52點　油金低收

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.13%，報102.63；港匯見7.8189；離岸人民幣(CNH)報7.2424；美元兌日圓處144.82；歐元報1.0985，英鎊報1.2673。金價處1,912.52美元。布油報86.34美元，紐油報82.88美元。比特幣(Bitcoin)跌0.4%，報2.94萬美元。道指期貨升40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水20點。

●道指收報35,176點，升52點或0.15%；標指收報4,468點，升1點或0.02%；納指收報13,737點，升15點或0.12%。

●港股ADR指數按比例計算，收報19,288點，升39點或0.2%。

●8月恒生指數夜期收報19,292點，升35點，高水44點，成交27,177張。

●紐約期油收報每桶82.82美元，跌1.58美元或1.87%；倫敦布蘭特期油收報每桶86.4美元，跌1.15美元或1.31%。

●紐約期金收報每安士1,948.9美元，跌1.7美元或0.1%。

●英國富時100指數收報7,618點，升31點或0.41%；德國DAX指數收報15,996點，升143點或0.91%；法國CAC指數收報7,433點，升111點或1.52%。

●美國7月消費物價指數(CPI)按年升3.2%，低過市場預期；撇除能源及食品的核心CPI按年升4.7%，符預期。

●油塘親海駅II收至少3.06萬張入票，成香港歷史票王。

●港鐵半年盈利跌11.7%，派息42仙。

●李寧半年少賺3%，派息36.2分。

●新加坡第2季度國內生產總值(GDP)按季增0.1%，按年增0.5%，同遜市場預期。

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