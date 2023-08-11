破頂在即？分析估金價將衝高3成　明年見呢個水平...

美國聯儲局加息步伐放慢，加上經濟衰退疑慮，黃金作為避險資產的作用升溫，分析料金價有望在明年上漲至歷史新高。外媒引述分析師表示，金價可能會打破2020年8月7日盤中創下2,072美元的新高紀錄。現貨金最新處約1,914美元。

道明證券董事總經理兼大宗商品策略全球主管Bart Melek表示，由於聯儲局緊縮周期可能暫停，因而對金價走勢樂觀，認為金價將在2023年底、2024年初升至2,100美元以上。他在最近的一份報告中表示，過去12個月黃金的表現優於大多數其他主要資產類別。

有分析師對黃金看法尤為樂觀，估計明年底目標價比現水平高約30%。Livermore Partners創辦人David Neuhauser表示，目標金價明年底達到2,500美元，這很大程度上與經濟衰退可能從今年稍後開始，並在明年逐漸顯現有關；因此明年會看到黃金突破，並觸及新高，甚至更上一層樓。他預計未來幾年全球經濟將持續滯脹，通脹率將降至3到5%。

Wheaton貴金屬行政總裁Randy Smallwood表示，非常有信心在幾年內，金價將達到2,500美元。「任何衰退的情況都對黃金有利。」他補充，留意到中國和美國經濟疲軟。

大華銀行也預測金價將創下新紀錄，但要到2024年下半年才出現。該行市場策略、全球經濟和市場研究主管Heng Koon How表示，對黃金看法積極，主要是由於聯儲局加息周期的預期，以及美元強勢即將見頂。他解釋，當利率停止上漲，而且美元貶值時，金價應該會向上。他預測，到明年第2季，金價將達到2,100美元。

Heng指，除了消費者對貴金屬的需求，央行也持續勁掃黃金。隨着中國及印度經濟穩定，零售開支回升，兩國對實物黃金珠寶需求有所回升。