資不抵債！恒大地產去年蝕527億人幣 總負債1.83萬億人幣

恒大地產發出的多份報告，包括2022年債券年報、2022年債券半年報、2021年債券年報，並有恒大地產2022年和2021年的年度審計報告及2022年半年度財報。

報告顯示，截至2022年底，恒大地產擁有土地儲備1.7億方米。公司表示，將集中全力推進復工復產和保交樓工作，爭取各地區政府和上下游合作夥伴等各方的理解和支持；加大資產處置力度，努力盤活資金；精簡機構、優化人員和薪資結構，進一步節約成本；中國恒大集團與境內外債權人積極溝通，聘請財務顧問評估公司情況，探索對所有利益相關方最優的整體債務解決方案。

恒大地產表示，公司2021年因受宏觀經濟環境、行業環境、融資環境多重不利因素疊加影響，陷入債務違約的流動性困境。2022年度，因受諸多不確定因素影響，公司債務風險化解方案進度不及計劃預期，受流動性危機持續影響，2022年度持續虧損且已資不抵債，公司正常生產經營受到重大影響。

恒大地產指，積極提出債務解決方案以緩解流動資金壓力，並指已與境內其他貸款人積極磋商借款展期事宜。管理層認為，恒大地產將能夠逐步完成對相關剩餘借款展期協議的簽署。此外，恒大地產指，一直積極通過多種管道尋求新的融資或額外的資金流入。

恒大地產提到，為響應當地政府確保交付的號召，恒大地產將繼續聚焦房地產項目的竣工交付，確保恒大地產業務的穩定和可持續運營。公司表示，實現了732個保交樓項目全面復工，全年累計交樓30.1萬套。

截至2022年底，公司擁有土地儲備1.7億方米。此外，公司還參與舊改項目79個，其中大灣區55個(深圳34個)，其他城市24個。