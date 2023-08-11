楊韻銳：阿里績後翻身？碧桂園步恒大後塵？

大市方面，楊看好港股大方向，不過短期會區間上落，料恒指於18,900點至19,100點有支持，阻力位為19,500點。楊指市場預期美國9月將暫停加息、美國總統拜登頒布限制美資對中國高科技公司的投資禁令，當中執行細節比預期溫和、加上港股大型科技股進入業績期，種種因素均有利港股，但要留意內地會否推出更多刺激措施。