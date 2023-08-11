楊韻銳：阿里績後翻身？碧桂園步恒大後塵？
2023年08月11日 11:22
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阿里巴巴(09988)首個財季盈利按年升51%，至343.32億人民幣，每股盈利1.66元，期內，收入2,341.56億人民幣，按年升14%。按非美國通用會計準則(non-GAAP)計算，盈利449.22億人民幣，上升48%，亦勝預期。楊韻銳表示，阿里股價短期可借業績，重返100元心理關口，惟上方蟹貨較多，要再觀察可否企穩100元。他稱阿里業績有兩個重點要後續留意，一為阿里重組後只保留內地的電子商務業務；二為阿里率先分拆的業務如菜鳥物流的業績表現。而於首個財季，楊指阿里的電商業務、菜鳥物流的業績表現不俗，其他業務的國際零售收入增長亦有驚喜。
大市方面，楊看好港股大方向，不過短期會區間上落，料恒指於18,900點至19,100點有支持，阻力位為19,500點。楊指市場預期美國9月將暫停加息、美國總統拜登頒布限制美資對中國高科技公司的投資禁令，當中執行細節比預期溫和、加上港股大型科技股進入業績期，種種因素均有利港股，但要留意內地會否推出更多刺激措施。
碧桂園(02007)周四(10日)發盈警，預告半年虧損最多550億元人民幣，穆迪亦下調碧桂園公司家族評級，展望維持負面，並下調集團今年合同銷售額預測。楊指，碧桂園未能受惠新一輪房地產措施，而首7個月銷售金額按年下跌35%，再加上早前未能償付債券利息，預料集團融資會愈來愈困難，短線資金正找機會離場，股價難言哪個位置會見支持。他提醒，一旦碧桂園進入債務重組階段，股份未必可能隨時套現，還要謹慎留意會否步早前各家內房企業的後塵。
至於花樣年(01777)達成復牌指引，於周五(11日)復牌。楊表示，參考過去復牌內房股，即使股價在反彈後仍會逐步回落，當中以小型房企更難在行業生存，而花樣年業績出現巨額虧損，不容樂觀。故他建議有貨投資者應要找機會離場，無貨則不值博。