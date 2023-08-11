李寧維持全年指引不變 　7至8月銷售符預期

步入第3季之後，執行董事兼聯席行政總裁錢煒表示，7至8月銷售表現符合管理層預期，沒有超出或者低於預期。

李寧上半年營業額按年增長近13%至140.19億元人民幣，毛利率按年跌1.2個百分點，至48.8%，主要是電商折扣加深拖累。

錢煒進一步解釋，電商渠道折扣加深不算是促銷，而是上半年線上整體環境面臨一定挑戰：在疫情得到緩解後，消費者開始線下活動。為了減輕線上流水的影響，公司適當加深折扣來提高客流轉化率，同時降低購物門檻，導致折扣加深。他同時指，過去幾年李寧的電商折扣率及利潤率保持良好甚至優秀，現時加深折扣率，並不代表李寧電商毛利或者利潤率很差。

另外李寧周五突然宣派中期息，管理層解釋，宣派股息是因為今年覺得公司有能力為投資者帶來更好回報，當然希望明年、後年在企業健康發展的過程中能夠堅持派息。

李寧自去年在尖沙咀廣東道開旗艦店，錢表示，目前在港店舖已擴至4家，以後有機會還會繼續開舖，重申李寧來港是為了「做生意」，不是來「打廣告」。