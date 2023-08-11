【高盛推介】阿里業績後逆市升 資金積極吸納
2023年08月11日 11:57
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴於昨日(10日)收市後公布2024財年首財季業績，期內純利343.32億元人民幣，按年升51%；非公認會計準則淨利潤449.22億元人民幣，按年增長48.5%，勝市場預期。及後有券商料市場將關注近期國內消費趨勢，阿里次財季表現等，並給予阿里「買入」評級。
阿里今(11日)早逆市繼續上升，早段高見97.95港元後升幅收窄，現報96.45元，升約2.3%。
觀察個股輪證資金流向，阿里好倉於近期獲資金持續吸納，本周一至本周四皆錄得資金流入，合共約7,590萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。淡倉於本周二及本周三共錄得約270萬元後，昨日獲資金轉向沽出。
投資者如看好阿里，認購證方面的貼價選擇可留意高敏感度阿里購(16564)。輕微價外選擇可留意低面值阿里購(15950)。牛證方面的近牛選擇可留意阿里牛(50157)，遠牛選擇可留意阿里牛(69129)，與現價有約6及11元收回距離。
阿里購16564，行使價100元，2024年9月25日到期，實際槓桿3.1倍，貼價、高敏感度。
阿里購15950，行使價110.1元，2024年3月25日到期，實際槓桿4.9倍，輕微價外、低面值。
阿里牛50157，收回價90元，行使價88.5元，換股比率100，槓桿比率12.3倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
阿里牛69129，收回價85元，行使價83.5元，換股比率100，槓桿比率7.3倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡阿里，認沽證方面的低面值選擇可留意高槓桿阿里沽(17903)。貼價選擇可留意阿里沽(13432)。熊證方面的近熊選擇可留意阿里熊(50985)，遠熊選擇可留意阿里熊(53165)，與現價有約4及14元收回距離。
阿里沽17903，行使價81.95元，2023年11月29日到期，實際槓桿6.9倍，低面值、高槓桿。
阿里沽13432，行使價97.65元，2023年12月20日到期，實際槓桿4.3倍，貼價。
阿里熊50985，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率16.7倍，首三高槓桿近熊之一。
阿里熊53165，收回價110元，行使價112元，換股比率100，槓桿比率6.4倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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