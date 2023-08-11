【高盛推介】騰訊反覆上落　下周三公布業績

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股昨日(10日)繼續反彈升約0.8%，未能重上340港元水平收市。今(11日)早則高見341.6元後倒跌，現報336.4元，跌約1%。騰訊將於下周三(16日)公布今年中期業績，非國際財務報告準則淨利潤介乎664.2億至709.75億元人民幣，按年上升23.7%至32.2%；收入介乎2,991.86億至3,039.82億元人民幣，按年升11%至12.8%，並將關注其整體宏觀環境、遊戲業績等。

觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於本周二及本周三共錄得約2,900萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。淡倉於昨日獲資金轉向流入，有約200萬元。

觀察港股通資金流向，騰訊於昨日獲北水轉向買入，錄得約1.8億元資金淨買入。

騰訊購16946，行使價390.6元，2023年10月26日到期，實際槓桿12.4倍，輕微價外、高槓桿。

騰訊購17302，行使價370元，2023年11月30日到期，實際槓桿9.0倍，貼價、高敏感度。

騰訊購16667，行使價410.2元，2023年10月26日到期，實際槓桿13.5倍，價外、低面值。

騰訊牛68829，收回價320元，行使價317.2元，換股比率500，槓桿比率17.7倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

騰訊牛65997，收回價310元，行使價307.2元，換股比率500，槓桿比率11.8倍，遠牛。

騰訊沽15526，行使價299.8元，2023年11月27日到期，實際槓桿9.2倍，低面值、高槓桿。

騰訊熊51126，收回價360元，行使價362.8元，換股比率500，槓桿比率12.6倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

騰訊熊60762，收回價380元，行使價382.8元，換股比率500，槓桿比率7.6倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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