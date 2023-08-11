海韻軒改建方案微調　住宅減128伙　房間增104個

上述項目佔地約106,996方呎，現時地皮被劃作商業(3)用地，最新申請作分層住宅及准許的酒店、商店及服務行業和食肆用途，並略為放寬私家車/貨車公眾停車場的總樓面面積，擬議的住宅及非住宅用途地積比率分別7.182倍及4.226倍。

當中涉及住宅樓面達約768,489方呎，較之前方案減少約33,616方呎，減幅約4.2%，而非住用樓面最新約452,129方呎，則增加約50,366方呎，升幅約12.5%。至於車位有542個，略為減少46個。該項目現有酒店房間約2,000個，仍大減約73%。

現時該酒店共有3幢物業，未來改建後私人住宅分布於第1座及第2座，第3座則作酒店用途。至於擬議項目較低樓層，則設有零售和餐飲設施，在優化地下至2樓的空間布局以容納所需的內部運輸設施、住宅和酒店大堂及機電設施等後，建議項目可提供一個約樓面約146,468方呎的公眾停車場。不過，由於提供的總樓面面積比核准圖規定作提供私家車/貨車公眾停車場不少於175,456方呎的總樓面面積減少約16.5%，故須要略為放寬私家車/貨車公眾停車場的總樓面面積。

資料顯示，海韻軒海景酒店於2018年已獲屋宇署批出建築圖則，准在4層地庫上，興建兩幢29層高商業大廈，總樓面約110.73萬方呎。