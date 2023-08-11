恒地：末季或連推3盤　紅磡GREENWICH出置業優惠吸客

他續指，其他兩個有望第4季推出的新盤為長沙灣西洋菜北街項目及長沙灣巴域街項目。對於整體市況，他認為，樓價已近尋底，後市將穩步上揚，而由於現時新盤價格相宜，選擇多，相信是入市好時機。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，項目鄰近理工大學，估計入伙後可吸納學生租客，料租務回報有逾3厘。他亦預計，8月全月可錄逾1,500宗一手成交。該行九龍董事劉瑛琳指，由即日起至8月31日，會向首3位購入開放式戶或一房戶的買家，每位送贈價值8,800元的「1年租務管理服務」，總值26,400元，優惠先到先得。