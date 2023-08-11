艾德韋宣：中期業績未完全反映疫後復常　已接多個大型項目

他解釋，一般營銷活動籌備期約6至9個月，超大型項目甚至需時1年，今年首兩個月仍受新冠疫情的影響，故下半年活動情況才完全走出疫情。此外，下半年是營銷行業傳統旺季，公司有7成生意是下半年入賬，雖然內地大環境有壓力，市場出現兩極化，但內地高端消費客群只有約540萬人，滲透率仍很低，加上公司主要客戶的奢侈品牌上半年在內地表現依然強勁，因此對公司業務影響不大，從目前的接單情況看，2024年及2025年將有穩健增長。

至於知識產權(IP)業務方面，劉氏指，主要分文化及體育IP兩大範疇，行業報告預測2025年文化產業市場規模達2萬億元，而體育可達5萬億元，反映發展潛力龐大，期望在未來3至5年內，網上營銷售和IP兩個業務的收入貢獻提高至30%或以上，並推高毛利率繼續上升。目前正與內地北京、上海、杭州、武漢及三亞5個城市洽談舉辦環法單車賽，目前進度理想，相信今年底至明年將是IP業務的突破期。

公司與地產發展商的合資公司在上海的展館，他指，目前進展良好，項目總面積達3萬平方米，並會分階段投入使用，今年10月將率先有3,000平方米開放，公司負責場館營運，包括引入品牌活動、展覽，但不一定由公司承辦，冀能帶動整個產業發展。

該公司計劃派中期息每股普通股2港仙，派息率約為35%。劉錦耀對年內會否派特別股息持開放態度。另外，未來會繼續探討有關併購事宜，對歐洲營銷中介公司、數碼銷售公司有興趣，強調會選擇與公司業務具協同效應的目標。