二手樓價指數按周升0.4%　短期樓價反覆偏軟

中原城市領先指數最新報165.42點，按周升約0.42%。放寬按揭措施，及議息前市場憧憬加息周期快將完結，刺激整體樓價短暫回升3周，CCL累升約0.95%，並重上165點水平。今周指數是反映7月7日政府放寬物業按揭成數後第2周，以及7月27日美國和本地主要銀行加息之前1周的市況。

市場消息好壞參半，二手樓市持續處於拉鋸局面，成交稀疏，影響短期樓價反覆偏軟，下調速度緩慢。第三季CCL目標維持163點，現時相差約1.46%。8月12日油塘新盤親海駅II首輪開售成為焦點，對香港二手樓價的影響將於9月上旬公布的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報165.85點，按周升約0.30%。CCL(中小型單位)報164.36點，按周升約0.44%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊升3周，分別升約0.88%及約0.82%。CCL(大型單位)報170.78點，按周升約0.39%，連升2周共約1.85%。

四區樓價二升二跌，各自反覆。新界西CCL_Mass報152.59點，按周升約1.74%，連跌3周後回升。新界東CCL_Mass報177.17點，按周升約0.78%，終止2周連跌。港島CCL_Mass報169.69點，按周跌約0.46%。九龍CCL_Mass報159.67點，按周跌約0.34%。港九市區樓價齊升2周後回軟。

2023年計，CCL累升約5.52%，CCL Mass升約6.10%，CCL(中小型單位)升約6.22%，CCL(大型單位)升約2.47%。港島升約8.85%，九龍升約5.90%，新界東升約4.21%，新界西升約4.93%。