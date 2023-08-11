【產經直播】港股下周守唔守到萬九關？

美國7月通脹低於預期，但隔晚美股先急升後回順，三大指數收市靠穩，數據對美國息口走勢有咩啟示？美股短期走勢點預測？

不過，港股走勢繼續反覆，恒指周五(11日)高開71點後，最多升98點，隨即掉頭向下，最多跌近200點，最終收市仍跌173點，報19,075點，大市成交不足千億；港股本周跌逾460點，加上近期欠缺正面消息，19,000點關守唔守得住？下周要留意啲咩因素？

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