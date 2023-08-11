【產經直播】港股下周守唔守到萬九關？
2023年08月11日 16:21
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美國7月通脹低於預期，但隔晚美股先急升後回順，三大指數收市靠穩，數據對美國息口走勢有咩啟示？美股短期走勢點預測？
不過，港股走勢繼續反覆，恒指周五(11日)高開71點後，最多升98點，隨即掉頭向下，最多跌近200點，最終收市仍跌173點，報19,075點，大市成交不足千億；港股本周跌逾460點，加上近期欠缺正面消息，19,000點關守唔守得住？下周要留意啲咩因素？
阿里巴巴(09988)發布2024財年首季業績，期內收入為2,341.56億元人民幣，按年增14%，經調整純利潤449.22億元，按年增48%，隔晚美股阿里高見101.84美元，惟港股阿里未能重上紅底股，收市僅升逾1%，報95.3元，今次業績收貨？對股價刺激作用喺咪有限？
美國限制美資在華投資敏感技術，加上業績強差人意，晶片股再捱沽。中芯(00981)次季少賺22%至4.03億美元，期內毛利率按年大跌19.1個百分點至20.3%，中芯跌2%；而華虹半導體(01347)第二季純利按年跌6.4%，按季則跌48.4%，並預料第三季毛利率跌至最多18%，華虹急插逾8%。兩份業績點拆解？晶片股恐要疲弱一段時間？
碧桂園(02007)發盈警，截至6月底止，預計淨虧損450億至550億元人民幣，加上碧桂園未如期支付債息，今日股價跌穿1蚊變「毫子股」，創7年低位，碧桂園美元債價亦急瀉，大部份面值100美元的債價，已跌穿10美元，碧桂園岌岌可危？恐怕變「恒大2.0」？有傳碧桂園正籌備債務重整，將啟動相關程序，有貨要忍痛「不問價」走咗先？
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