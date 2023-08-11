道期牛皮　美匯企穩102水平　油價微升

美匯指數報102.345；港匯見7.8141；離岸人民幣(CNH)報7.2512；美元兌日圓報144.61；歐元處1.0996；英鎊報1.2704。金價報1,917美元。油價微升0.1%，布油報86.54美元，紐油處82.95美元。比特幣見29,415美元。道指期貨升3點。

焦點數據：

20:30 美國7月生產者物價指數

22:00 美國8月密歇根大學消費者信心指數

●恒生指數全日收報19,075點，跌173點或0.9%，主板成交965億港元。碧桂園發盈警兼傳籌備債務重整，股價一度下挫逾1成，全日跌5.77%，為表現最差藍籌。花樣年復牌，股價急插55%。

-資不抵債！恒大地產去年蝕527億人幣，總負債1.83萬億人幣。

-楊惠妍再退出碧桂園旗下公司，卸任董事長。

-中芯：市場復甦不似預期，今季料續「量增價跌」。

-李寧維持全年指引不變，7至8月銷售符預期。

-MSCI中國指數加入29隻股份，香港指數不變。

-中國7月新增人民幣貸款3,459億元人民幣，遠遜預期的7,800億元人民幣；7月社會融資規模為5,282億元人民幣，亦差過預期的11,000億元人民幣。

-拜登：中國面臨經濟困境，淪「計時炸彈」威脅全球。

-官媒：地產調控政策細則或8月底至9月初逐步落地。

-傳內地加強監管對沖基金業，上千家小企隨時玩完...

-字節跳動去年收入逾6600億，內地業務放緩。

香港樓市：

●親海駅II傳最終收票3.8萬張，超購近60倍。

●啟德區二手冰封，本月僅1宗成交，樓價4年蒸發近20%。

●康怡花園兩房戶675萬沽，兩大銀行網上估價相差有幾遠？

外地經濟：

●美國本財年聯邦預算赤字1.68萬億美元，按年增一倍。

●英國次季GDP增0.2%勝預期，英鎊應聲抽升。

●澳洲央行行長：對進一步加息持開放態度。

●墨西哥央行維持利率1.25厘，連續3次不變。

●破頂在即？分析估金價將衝高3成，明年見呢個水平...

●日本計劃為晶片商提供減稅優惠。

●新加坡次季GDP增0.1%遜預期，料今年不會出現衰退。