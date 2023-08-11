證監會：港股下跌主要受外圍因素影響　大市仍保持穩健

港股上半年跑輸環球主要市場，且成交額下跌，香港證監會發表研究論文指，港股下跌主要受到外圍宏觀因素影響，但期內整體大市仍保持穩健。成交額下降部分歸因於價格效應，而成交下跌分布於不同類型的證券和券商，沒有出現集中的情況，本港成交額的降幅亦與主要海外市場於同期的表現基本一致。然而，交易所買賣衍生產品的交投則錄得增長。

證監會指，上半年環球主要市場造好，但香港市場卻下跌，這是由於投資者對美國利率前景繼續抱持審慎態度，以及科技股因政策不確定而表現遜色，而對全球經濟放緩及烏克蘭地緣政治緊張局勢的憂慮仍然揮之不去。歐美銀行業風波令全球投資者情緒受壓，但至今對香港股市的影響有限。雖然債務上限問題似乎暫時得到解決，但美國信貸評級前景的不明朗因素猶在。內地方面，經濟情況不斷轉變及對政策刺激措施的憧憬皆影響市場情緒。

展望未來，證監會認為，香港市場面對的風險可能仍以外圍宏觀因素為主。主要央行的貨幣立場將繼續影響環球市場表現。歐美銀行業的財務狀況，以及烏克蘭地緣政治局勢緊張，亦可能會令市場受壓。內地方面，投資者正觀望經濟復甦步伐、政策刺激的力度及中美關係的發展。