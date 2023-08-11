港交所：就大宗交易納互聯互通與內地緊密合作

香港交易所聯席營運總監及股本證券主管姚嘉仁表示，開通大宗交易是互聯互通業務的最新重大完善措施。它們能為互聯互通下的大額交易提供交易價格和執行的確定性，提升交易效率，並將進一步促進互聯互通的發展，為兩地投資者提供更多交易選擇和流動性。港交所期待與內地同仁緊密合作，為順利落實措施做好準備，持續完善互聯互通機制，連接中國與世界。

在此完善措施實施後，國際投資者將可以通過互聯互通北向交易在上海證券交易所和深圳證券交易所進行大宗交易，而中國內地投資者將可以通過互聯互通南向交易在香港股票市場進行非自動對盤交易。非自動對盤交易及大宗交易，分別是香港證券市場及內地A股市場的重要交易方式。通過這兩種交易方式，投資者可以通過協議而非公開市場競價買賣證券。

港交所將與內地合作夥伴及各方共同制定引入大宗交易和非自動對盤交易的實施方案，包括相關業務、技術和監管等安排。